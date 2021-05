Una ciudad industrial y hasta un Centro Barrio, proponen candidatos para Xalapa

Una ciudad industrial, un Centro Barrio, un modelo metropolitano de inteligencia policial, un instituto de investigación, criminalidad y bienestar ciudadana, fueron algunas de las propuestas presentadas por los candidatos a la alcaldía de Xalapa, durante el debate organizado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).



Con la ausencia de los abanderados aliancistas, Ricardo Ahued Bardahuil de Morena-PT-PVEM; David Velasco Chedrahui de PRI-PAN-PRD y del candidato del partido Cardenista, Antonio Frutis Montes de Oca, se realizó el ejercicio democrático con 7 participantes.



Quienes aspiran a la presidencia municipal de la capital del estado y asistieron al llamado del órgano electoral fueron: Cinthya Lobato Calderón de Unidad Ciudadana (UC), Itzel Jurado Ortiz de Redes Sociales Progresistas (RSP), Raúl Arias Lovillo de Movimiento Ciudadano (MC), Uriel Flores Aguayo de Podemos, Carlos Irving Vite Sicilia de Todos por Veracruz (TxV), Eduardo Carreón Muñoz de Fuerza por México (FxM) y José Alberto Pérez Fuentes del Partido Encuentro Solidario (PES).



Política, gobierno y cultura democrática



Cinthya Lobato Calderón de Unidad Ciudadana, propuso la reconstrucción de un gobierno municipal para que sea confiable y dotado de nuevos reglamentos que den rumbo a la convivencia y el desarrollo económico, “que genere condiciones de seguridad para todos y el acceso a empleos decentes y bien remunerados”, dijo al agregar que se reconstruirá el gobierno a través de un programa integral de desarrollo institucional municipal.



Itzel Jurado Ortiz de RSP, mencionó que escuchará todas las voces y promoverá la participación ciudadana, “el ciudadano será el protagonista de mi administración, honraré el voto de cada uno de los ciudadanos, hablaré con la verdad, no generaré falsas expectativas, tal como lo hicieron en administraciones pasadas”, criticó.



Eduardo Carreón Muñoz de FXM, propuso un consejo de participación ciudadana profesionalizada, para capacitar a todos los actores, desde jefes de manzana y convertir a Xalapa en un escenario internacional con participación y voz a las mujeres, hombres y jóvenes.



Carlos Irving Vite Sicilia de TxV, expuso que su administración priorizará recuperar los valores que dan identidad a los xalapeños, por lo que se fomentará la participación ciudadana, la libertad de expresión y el diálogo. “Ese será nuestro estilo de gobernar”, expuso al agregar que la cultura democrática la constituye toda la sociedad.



José Alberto Pérez Fuentes del PES, definió que la sociedad debe involucrarse en las políticas públicas, de manera que propuso un Consejo Ciudadano en materia de infraestructura, equidad de género e inclusión, para que todos los ciudadanos gobiernen Xalapa y en sesiones Cabildo abiertas, ellos decidas qué hacer con los recursos financieros, ejecutado por el Centro Barrio.



Raúl Arias Lovillo de MC, expuso que impulsará un cabildo incluyente que tenga como prioridad la transparencia y rendición de cuentas de manera permanente, además de una participación activa de todas las mujeres en los distintos niveles de gobierno. “Vamos a impulsar un gobierno que permita una amplia participación (...), no será un gobierno de moches, diezmos y demás”, aseveró.



Uriel Flores Aguayo de Podemos, asentó que hay un ayuntamiento débil en liderazgo y por tanto una ciudadanía desprotegida, “mientras no fortalezcamos al ayuntamiento y no hagamos del cabildo el gran centro promotor de la participación y deliberación de la ciudadanía, el cabildo será de ornato en Xalapa”, criticó.



Economía y empleo



Cinthya Lobato Calderón de Unidad Ciudadana, se pronunció por recuperar el rumbo de la economía de Xalapa, generando las condiciones para un desarrollo económico sano, sostenible y con múltiples oportunidades de comercio en la ciudad y localidades. “Fomentaremos que las empresas xalapeñas consuman y comercialicen los productos de las zonas rurales y crearemos la marca Xalapa con la participación de productores y empresarios locales como sinónimo de calidad y producción orgánica sostenible”, aseguró.



Eduardo Carreón Muñoz de FXM, adelantó que creará una Ciudad industrial, conectando el Castillo con la Centras de Abastos y el libramiento, con lo que se apoyará a la zona rural, generando una economía circular con lo que se dará certeza a los xalapeños. “Seguir lucrando con la pobreza de los xalapeños es una burla”, asentó al agregar que generará una Xalapa en paz.



Carlos Irving Vite Sicilia de TxV, propuso como ejes rectores el turismo, el deporte y el emprendimiento. “Recuperaremos el centro histórico y los espacios culturales, traeremos inversionistas especializados y nuevos proyectos culturales, impulsaremos expos y encabezaremos alianzas con otros municipios para crear eventos que impulsen el turismo.



Uriel Flores Aguayo de Podemos, se pronunció por facilitar las inversiones y generar un ayuntamiento con liderazgo que recorra México. “Tenemos que avanzar mucho en hacer de Xalapa una gran capital, apostarle al turismo, tenemos mil posibilidades en Xalapa”, dijo al acotar que se deben contratar empresas locales.



Itzel Jurado Ortiz de RSP, dijo que se debe crear el Consejo Municipal Ciudadano con representación de la cámaras, asociaciones, colegios y académicos para coadyuvar en decisiones en materia de inversión, desarrollo urbano y social. “Voy a plantear un gobierno menos burocrático, simplificando trámites a través del uso de nuevas tecnologías, atención y mejorar el tiempo de respuesta”, prometió.



Raúl Arias Lovillo de MC, adelantó que se impulsará el desarrollo de lo que no se está utilizando, refiriéndose al talento humano en Xalapa, “si esto lo intégranos a un centro de capacitación y formación en herramientas digitales, estaremos dando un paso hacia adelante y la única forma de atraer inversión de empresas de alta tecnología” y esto, dijo, también tiene que estar vinculado a la cultura.



José Alberto Pérez Fuentes del PES, expuso que para apoyar al comercio se deben distribuir los recursos en cada colonia, según sean sus necesidades, “y para fomentar el empleo, levantaremos seis lugares icónicos: el castillo, las Garzas, el Macuiltepetl, Xallitic, el Natura y la ex Fábrica de San Bruno, que están olvidados y son centros de delincuencia”, refirió.



Seguridad y Justicia



Cinthya Lobato Calderón de Unidad Ciudadana, propuso implementar el triángulo de la seguridad, el cual se compone de seguridad ciudadana, confianza inversionista y cohesión social, además de construir el modelo metropolitano de inteligencia policial en la zona metropolitana de Xalapa. “Firmaremos un acuerdo con México evalúa, para que coadyuven en el diseño de una estrategia de seguridad ciudadana”.



Itzel Jurado Ortiz de RSP, recordó que la seguridad es un derecho humano que no es de izquierda ni de derecha, si no de todas las personas, por lo que dijo que impulsará un modelo municipal de política de combate contra la criminalidad desde un enfoque integral y sistémico de seguridad y justicia, desde la prevención del delito.



Carlos Irving Vite Sicilia de TxV, comentó que se necesitan tres ejes para mejorar la seguridad: Invertir en ampliar el número de elementos, su capacitación, equipamiento y una mejor remuneración, tecnología especializada específica para cámaras de vídeovigilancia que sí funcionen, así como instalación de botones de pánico en las colonias.



Raúl Arias Lovillo de MC, propuso la creación del Instituto de investigación, criminalidad y bienestar ciudadana, el cual funcionará con un grupo multidisciplinario que, con información y datos, construirá los indicadores para tomar las mejores decisiones. “Debe haber una participación activa de la ciudadanía, solamente participando activamente ciudadania con una policía capacitada, podemos aspirar a que desaparezca por fin el grave problema de inseguridad”, aseguró.



Uriel Flores Aguayo de Podemos, aseguró que para que Xalapa sea una ciudad segura, necesita tener su propia policía, pero no la municipal y raquítica que ya se tiene, “debemos triplicarla, debe llegar por lo menos a los mil elementos”, dijo al acotar que hay municipios más pequeños como Orizaba, que tienen más elementos que la capital del estado.



Eduardo Carreón de FXM, quien se pronunció por una estrategia de seguridad inteligente, de la mano del observatorio nacional de seguridad pública y privada con una plataforma espejo, para que junto con el gobierno del estado se pueda dar certeza a los seis accesos de entradas y salidas a la capital del estado.



José Alberto Pérez Fuentes del PES, comentó que con la cultura, deporte y empleo se puede combatir la inseguridad, “para que el ciudadano tenga confianza, el centro barrio contará con policía de barrio, con unidad de inteligencia que tenga tecnología y un equipo de reacción, pero primero tenemos que crear oportunidades”, expuso.