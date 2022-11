Una fecha, exigen docentes que reclaman el pago de aumento salarial

Docentes que dijeron no pertenecer a siglas sindicales protestaron en Plaza Lerdo la mañana de este sábado ante el incumplimiento del pago del 1, 2 y 3 por ciento de incremento salarial ofrecido al magisterio.Al manifestarse al pie del Palacio de Gobierno argumentaron que su postura es ajena a agrupaciones del magisterio y advierten que en caso de no ser atendidos, buscarán otras formas para expresar su inconformidad.A decir de la docente Virginia Solano, los docentes reprochan que no haya claridad en cuanto a la fecha de pago de dicha prestación ofrecida por el Presidente de la República a los trabajadores de la educación.“¿Cuándo nos van a pagar el incremento? Lo que pedimos es que nos lo haga saber del manera escrita para darle la seriedad que se requiere”, demandó la manifestante.Aseguró que en caso de no haber atención de las autoridades estatales iniciarán otro tipo de acciones al existir incluso intimidaciones por parte de servidores públicos.“Hemos tratado de permanecer en este Gobierno en solidaridad y acuerdo, pero no es justo que se hayan prolongado los tiempos de pago” concluyó.