Una vez más, Gobierno garantiza a docentes que les pagará aumento

Una vez más, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, aseguró que el incremento a docentes con nómina estatal se pagará el 15 de diciembre y será retroativo hasta el mes de enero de 2022; además, se incrementará el pago del aguinaldo desde este año conforme al nuevo cálculo.En su comparecencia ante el Congreso local, como parta de la Glosa del IV Informe de Gobierno, argumentó que el incremento no estaba programado para este año, pero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo anunció en mayo, pero el presupuesto para el ejercicio fiscal fue propuesto al Congreso en noviembre de 2021.“El aumento del 1,2,3 por ciento lo anunció el Presidente en mayo de este año, en mayo de este 2022, pero fue anunciado para los maestros federales.“Fue estrictamente para los maestros federales, lo que tuvieron que hacer los estados, y no es el caso nada más de Veracruz, todos los estados del país asumieron también este compromiso como también lo ha venido haciendo el Gobernador del Estado, de que en Veracruz no hay maestros de primera ni de segunda”.Lima Franco reiteró que el 15 de diciembre se estará pagando este aumento salarial y será retroactivo.“Está garantizado, se estará pagando todo el aumento salarial retroactivo de enero a diciembre; también con el incremento en el aguinaldo, que tiene un impacto en el aguinaldo, decir a los maestros estatales que está garantizado y se pagará en tiempo y forma el 15 de diciembre todo el aumento salarial que se les dio a todos los maestros”, aseveró.