Una vez más, le robaron a Centro de Atención Infantil, en Veracruz Puerto

Los robos a escuelas continúan en el puerto de Veracruz; por cuarta vez ingresaron a saquear el Centro de Atención Infantil de la Unidad Habitacional el Coyol, llevándose todo el cableado de los salones.La directora interina Sandra Luz Sánchez Ortega se dijo desesperada porque este CAI da servicios a las madres trabajadores de la Secretaría de Educación y de otras dependencias y ahora que se reincorporan a su actividad requieren los servicios y en estas condiciones no pueden ofrecerlo.“Esta es la cuarta vez, hubo una tercera que no acudimos a la Fiscalía porque fue como un intento, por decirlo así, porque intentaron meterse a algunas de las aulas. En la primera ocasión se llevaron todo de las instalaciones de gas, todo el cobre, que fue muchísimo dinero, nos sale reparar eso, 30 mil pesos, en la segunda se meten con lo eléctrico y en esta tercera siguen con lo eléctrico, se llevaron los trastes, es un saqueo,ya lo agarraron como su guarida”, dijo.Estos robos se han registrado en los últimos 6 meses, a pesar de que existen tres denuncias ante la Fiscalía General del Estado, no hay ningún avance.En el segundo robo, hicieron válido el seguro para las escuelas y decidieron colocar el cercado eléctrico, pero esto no fue suficiente porque nuevamente, regresaron para llevarse el cable que dejaron.“La aseguradora nos dio un dinero del robo anterior, ese dinero lo invertimos porque tratamos de administrarlo bien, se acordó poner la valla eléctrica y se contuvieron por un tiempo, pero se metieron burlándose cortaron el alambrado eléctrico, no sé qué hacer, le decía al fiscal, me siento indefensa”.De los 40 niños que estaban matriculados, sólo quedan 30, al no dar los servicios, las madres han decidido reubicar a los niños.“Nosotros somos escuela subrogada por la secretaría, somos un centro de atención infantil oficial, somos los de la SEV le damos servicios a las madres trabajadoras de la secretaría y de otras dependencias de gobierno, ya terminamos la cuarentena, las madres requieren la atención y están molestas y tienen razón”.Dado que deben cumplir con medidas de protección civil, al mantener los salones con las instalaciones eléctricas expuestas , no pueden ya ofrecer ningún servicio.