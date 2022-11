Una vez más, policías de Xalapa trataron de impedir labor de periodistas

De nueva cuenta, policías municipales trataron de impedir la cobertura informativa de los medios de comunicación que llegaron a la zona de Los Lagos del Barrio El Dique, luego del hallazgo de un masculino que ya no contaba con signos vitales y del cual se desconocen las causas del fallecimiento.Durante la cobertura, los elementos policíacos trataron de impedir el trabajo de los reporteros, al taparle las cámaras y teléfonos, además exigiéndoles que se retiraran del lugar a pesar de que en todo momento respetaron el acordonamiento.Esto originó un altercado entre comunicadores y policías, los cuales no supieron argumentar el retiro de la prensa, sin embargo, es necesario resaltar que los periodistas jamás cruzaron la zona acordonada, para no entorpecer la escena.Pese a ello, fueron ofendidos y empujados por los uniformados, incluso a las mujeres reporteras que se encontraban transmitiendo en el lugar.