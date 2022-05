Unen talento y experiencia Orquesta de Guitarras y director huésped Rey Alejandro Conde

Los conciertos que ofrece, este fin de semana, la Orquesta de Guitarras de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), fundada por el maestro Alfonso Moreno, tendrán como director huésped al maestro Rey Alejandro Conde Valdivia. Todo un personaje dentro de la comunidad artística local.La temporada de conciertos inicia este sábado en el auditorio de la Galería de Arte Contemporáneo, a las 18:00 horas y el domingo, en el Centro Recreativo Xalapeño, también a las 18:00 horas, en cambio de última hora pues inicialmente se había programado a las 17:00 horas.El maestro Rey Alejandro Conde Valdivia refirió que allá por 1994, época en que se fundó la Orquesta, el maestro Alfonso Moreno, por conocer su interés por la dirección, lo invitó a dirigir al naciente grupo pero por compromisos ya contraídos, no tuvo esa oportunidad. “Es un grupo que ha crecido, formada por profesionales, que han estado en escenarios de San Petersburgo, en Rusia; han realizado gira por importantes ciudades de China; con presentaciones en Polonia y en Turquía”.“Al recibir la invitación del maestro Orvil Paz, director adjunto del grupo, tuve mis dudas en aceptar porque la guitarra es un instrumento que no conozco bien. Sin embargo, esta oportunidad, postergada, ahora se concreta”, comentó Rey Alejandro Conde.“Dirigir al grupo representa todo un reto para mí. Busqué asesoría con mis amigos guitarristas, me involucré en el trabajo de la guitarra, que es más interpretativo, en tener una idea musical, que es lo que se trasmite al público”.Se enfrentó al reto, apoyado en su experiencia frente a orquestas, “en el conocimiento de las obras orquestales, participé en los ensayos. Semanas en las que he trabajado con ellos, percibo algunas voces de cada guitarra, que sobresalen. Se han generado matices adecuados, para que se escuchen esas voces”, explica.“Participar ha sido un interesante trabajo, se ha compartido nuestra mutua experiencia musical e interpretativa, experiencia que he adquirido al dirigir orquestas, conocimiento necesario para dirigir a una orquesta de guitarras”.“Grata experiencia, desde los arreglos muy bien realizados por los maestros, pues son hechos por intérpretes de guitarra de primer nivel, como lo son el maestro Alejando Mora, con sus arreglos en la ‘Sinfonietta’, de José Pablo Moncayo (1912-1958), obra que conozco bien, que también la orquesta la conoce y, juntos hacemos esta combinación musical”.“Seleccionamos obras orquestales como ‘Capricho español, Op. 34’, de Nikolái Rimski-Kórsakov (1844-1908), con arreglo para Orquesta de Guitarras, hecho por el maestro Alfonso Moreno y Rocío Vidal”.“El público que asista a los conciertos se dará cuenta que se ha dado una estupenda combinación de experiencia mutua. Es muy bonito el trabajo, todo fluye”.“Grata experiencia el acompañar a Julieta Arias González, a quien conozco desde pequeña. Toca muy bien la trompeta, es de los grandes talentos que tenemos en Xalapa, toca muy bien”.“Conozco a sus padres. Qué profesionales, talentosos músicos”, reflexiona y comparte “... a lo largo de mi carrera como director, he tenido la coincidencia de acompañar a varios jóvenes como Aisha Corona Aguilar, ganadora de codiciados premios nacionales. La acompañé cuando ella tenía cinco años”.“Como director de orquesta se ha dado la coyuntura, grata y fresca, de acompañar a jóvenes músicos que han trascendido y crecido por su talento y dedicación. Ahora tengo la suerte de acompañar a Julieta Arias, con el ‘Concierto para Trompeta y cuerdas’, de Johann Baptist Neruda (1707-1780)”.Xalapeño que obtuvo de la Universidad Veracruzana (UV) la Licenciatura en Artes, opción violín. Maestría en Musicología, obtenida al presentar la tesis “José Rolón (1876-1945): Obertura de Concierto (1920)”, bajo la guía del doctor Ricardo Miranda Pérez.Sus maestros de dirección orquestal fueron personajes de la talla de los maestros Francisco Savín, Fernando Lozano, Efraín Guiguí, Gonzalo Romeu, Enrique Batiz y Kurt Redel.En su discografía destaca Cuitaticah (Entre Cantos), de Alejandro Corona, para soprano, quinteto de alientos y percusiones opus 9, sobre un Poema de Nezahual cóyotl, III movimiento, con Ivonne Reyes, como soprano; Sinfonía en Re Mayor, de Antonio Sarrier, tercer movimiento Oblivion, de Astor Piazzolla, para solista y orquesta de cuerdas, con Noé Vela, saxofón soprano.