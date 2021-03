Unidad Ciudadana culpa a Alcaldes por violencia en Veracruz

La violencia en Veracruz es resultado de que Alcaldes y funcionarios estén inmiscuidos en “temas no correctos”, afirmó el secretario general del partido Unidad Ciudadana (UC), Francisco Hernández Toriz.



Durante entrevista, expuso que Gobiernos Municipales sin un verdadero proyecto de trabajo generan este ambiente de violencia que actualmente prevalece en el Estado.



Por ello, lamentó que esta situación, que afecta a la población en toda la entidad, prevalezca mientras las autoridades no promueven las acciones idóneas para permitir el desarrollo y por el contrario, encabezan “malos gobiernos”.



“Hoy encontramos un clima de violencia porque los Alcaldes no están haciendo lo que les toca, los funcionarios públicos realmente están metidos en temas no correctos, están generando violencia en sus municipios, no están siendo buenos Gobierno, no tienen buenos modelos de Gobierno y sí, están afectando mucho el clima y el desarrollo de las futuras campañas”, dijo.



Francisco Toriz refirió que en los recorridos que han realizado los miembros de Unidad Ciudadana en todo el Estado, han detectado estas situaciones, las cuales se deben atacar para dar certeza a la población, no sólo para la elección, sino en todo momento.



De igual modo, expuso que la violencia política se recrudece cada vez más, específicamente en contra de las mujeres, pues en el caso de Unidad Ciudadana una de sus aspirantes a candidata fue objeto de amenazas, por lo que se procedió a denunciar y solicitar seguridad.



Sin embargo, el líder partidista consideró que es necesario que la autoridad estatal refuerce la seguridad en torno al desarrollo del proceso electoral, así como en la elección, situación que debe ser permanente para dar certidumbre a todos los veracruzanos.