Unidad de Alta Especialidad 14 del IMSS trata córneas donadas por una menor de 2 años

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Médico Nacional (CMN) “Adolfo Ruíz Cortines”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, procuró las córneas de una menor fallecida, pues sus padres tomaron la decisión de donar.“En este caso, Carolina de 2 años, que por su padecimiento y sus condiciones clínicas perdió la vida por una falla cardiaca, nos permitió poder obtener un par de córneas que se llevaron a la Ciudad de México y se destinaron para pacientes de la misma edad que estaban en espera de un tejido para poder mejorar su calidad de vida”, comentó el coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos de la UMAE, Elías Bonilla Casas.Además, Bonilla Casas explicó que la familia deseaba donar todos los órganos; sin embargo, sólo hubo condiciones para donar córneas, pues éstas se pueden procurar hasta 12 horas después del fallecimiento.La señora Yeni “N”, madre de la menor, dijo sentirse muy agradecida, porque su hija y ella recibieron una excelente atención en todo momento de parte del hospital y de todo el personal; médicos, enfermeras hicieron lo humanamente posible por su hija; sin embargo, su evolución no fue favorable.“La doctora nos dijo ‘su hija es candidata a donación de órganos’, entonces, rápido se me erizó la piel y pensé, ‘a eso vino Carolina’”, expresó en su oportunidad la señora Yeni.Asimismo, la madre agregó que ella aceptó enseguida que su hija, en caso de fallecer, fuera donadora de órganos y tejidos, pues estaba dispuesta a dar todo lo que sirviera para que otros niños recuperaran la salud y mejoraran su calidad de vida.“Quiero dar felicidad a pesar de mi tristeza, quiero dar felicidad a otras familias”, fue la respuesta de Yeni cuando sus familiares cuestionaron la razón de tomar esa difícil decisión, agregando que a ella le hubiera gustado que una donación salvara la vida de su hija menor, aunque ese no fue su caso.La donación de órganos es posible únicamente cuando se certifica la muerte cerebral, pero Carolina presentó paro cardiorrespiratorio antes. Aunque su madre temió que ya no fuera posible donar, resultó viable la donación de ambas córneas.“Es una felicidad, que, a pesar de mi tristeza, saber que una familia está feliz por mi hija, para mí eso ya me llenó mucho”, comentó la joven madre.La señora Yeni invitó a otros padres que estén pasando por la situación que ella vivió a tomar en cuenta la donación, pues dijo que, aunque es una decisión difícil, “con el simple hecho de saber que alguien más está viviendo una vida a través de tu hijo, siento que es un orgullo que no tiene palabras, es inexplicable lo que se siente”.Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo deseé puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes:https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos a fin de registrar a la persona interesada para acreditarse como donadora voluntaria.