Unidad de oposición permitió frenar “las locuras del Presidente”: PRD

El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, afirmó que este domingo se vivió una "verdadera división de poderes", pues el Legislativo, con la unión de la oposición, pudo poner un alto a la iniciativa presidencial en materia eléctrica, que, a su decir, convertía a la CFE en una "superpoderosa" Comisión Federal de Electricidad."Lo que se demuestra es que sí se puede cuando se une la oposición, armar un bloque interesante que permita parar las locuras del Presidente de México", manifestó en entrevista telefónica al destacar que la ciudadanía estaba muy ansiosa de ver cómo se podía detener la reforma constitucional que presentó Andrés Manuel López Obrador.Afirmó que el PRD sí está a favor de una Reforma Eléctrica que beneficie al pueblo y que garantice las tarifas bajas de este servicio; control constitucional a la CFE y que no le dé todo el poder a su director general, Manuel Bartlett."Sabemos que es el emblema de la corrupción en México y no íbamos a dejar que se diera un atraco más al pueblo. Estamos contentos, estamos seguros que esto va a servir para que Andrés Manuel López Obrador no siga pensando en sus locuras, no siga tratando de acabar con las instituciones", aseguró el legislador.Velázquez Flores adicionó que la reforma desechada no iba a ser respaldada por la oposición porque no contemplaba bajar las tarifas, no contemplaba energías limpias y no se permitía el control constitucional la empresa productiva del Estado."Sino que al contrario, se le daban mayores elementos para hacer superpoderosa a la Comisión Federal de Electricidad y más ahorita que está en manos de Manuel Bartlett, es un tema complicado. Entonces en la posición se unió en beneficio del pueblo de México", aseguró.De igual modo, dijo que viene la Reforma Electoral, en la que López Obrador tiene la idea de acabar con el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual la oposición no permitirá."En el mismo sentido no vamos a dejar que esa reforma también pase si viene en esas ideas de acabar con el INE. Vamos a seguir en la lucha, ayer se demostró que no son invencibles, que la oposición unida puede detener a MORENA y su mayoría y puede ponerle un alto al Presidente", adelantó Jesús Velázquez.