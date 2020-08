Unión de fuerzas permitirá a Veracruz superar pandemia: Rubén Ríos

Unir fuerzas y luchar para lograr el mismo objetivo, permitirá a Veracruz salir pronto de la pandemia por COVID-19, aseguró el diputado local Rubén Ríos Uribe tras entregar sueros bebibles al Hospital General Córdoba-Yanga para los enfermos de Coronavirus.



La donación de mil litros de suero fue por parte de Femsa Coca Cola y el responsable de la entrega fue a cargo del legislador cordobés.



A nombre del diputado Presidente del Congreso de Veracruz, Patricia Hernández, efectuó la entrega de este importante líquido rehidratante, siendo recibo por el director del nosocomio Miguel Ángel Cruz Mendoza, quien agradeció el apoyo brindado.



El legislador de MORENA sostuvo que, en estos momentos de apremio, es necesario seguir uniendo fuerzas y estableciendo un mismo objetivo en torno al combate de esta pandemia, a fin de que el estado de Veracruz pueda salir pronto de esta situación que afecta a la población en general.



Ríos Uribe, representante del Distrito local XIX, con cabecera en Córdoba, envió un mensaje de reconocimiento y gratitud a todo el personal que enfrenta en primera línea a la pandemia, que ofrecen un trato humano, cálido, fraternal y solidario a todos los pacientes y sus familiares.



“Esta pandemia nos está sensibilizando, está haciendo que seamos más solidarios con los trabajadores de salud, con los pacientes y sus familias. No descansaremos hasta lograr que la pandemia sea superada, por lo que, desde nuestro espacio, en el Congreso de Veracruz, coordinaremos esfuerzos con el Ejecutivo estatal para seguir atendiendo las necesidades prioritarias de los hospitales públicos a lo largo y ancho del estado, que hasta el momento no se han visto rebasados por pacientes con necesidad de intubarse”, dijo.



Ello, apuntó, es resultado de la estrategia estatal que se está llevando a cabo para la atención de la pandemia por COVID-19, en lo cual, es necesario que la ciudadanía redoble los esfuerzos de sana distancia, de confinamiento obligatorio para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores, así como la población de riesgo, en tanto el semáforo epidemiológico no cambie de rojo.