Unión Nacional de Padres de Familia no quiere nuevo modelo propuesto por la SEV

La Unión Nacional de Padres de Familia no está de acuerdo con la propuesta de la Secretaría de Educación Pública que pretende cambiar de grados a niveles, debido a que no fue bien planeado este nuevo modelo educativo, señaló el vicepresidente nacional de la Unión, Luis Arturo Solís Bravo.Si bien hubo reuniones para exponer los cambios, estas solo parecían mitin político, consideró:"Lo que hicieron fue una farsa, esas asambleas son una farsa, del modelo educativo, hasta el día de hoy no existe un argumento para cambiarlo, no sabemos porque lo quieren cambiar".Solís Bravo reiteró que no están de acuerdo y podrían irse a un juicio de amparo para que no se aplique, pues no es lo que requiere el país en el sector educativo en estos momentos tras venir de un rezago de dos años.Cabe señalar que la Secretaría de Educación Pública planea eliminar los grados escolares en México, de acuerdo con el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana.La propuesta es sustituir los grados por Fases de Aprendizaje que argumentan tendrán varios beneficios.