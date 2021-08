Universidades privadas se dicen listas para clases presenciales

El próximo lunes, las universidades particulares de Veracruz y del país regresarán a clases presenciales, afirmó el presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior, Arturo Mattiello Canales.



Indicó que a nivel nacional, 35 universidades privadas del centro y sur sureste que atienden a más de 200 mil alumnos han confirmado que el 30 de agosto retomarán sus clases presenciales pero será en un modelo híbrido con estudiantes en línea y desde el aula.



"Estamos completamente listos, tenemos todos los protocolos de salud y de la Secretaría de Salud tanto estatal como federal, túnel sanitizante, tapete sanitizante, gel antibacterial, uso de cubrebocas permanente, sana distancia, cupo reducido, servicio médico con epidemiólogos y estamos dispuestos, vamos a regresar en un modelo híbrido",



Afirmó que el plan de clases consiste en dividir los grupos y los viernes estar completamente en línea.



Recalcó que el problema no son las escuelas, el riesgo está en la movilidad urbana, es decir, el transporte público, no obstante, es necesario que la población se vaya adaptando.



"Pensamos trabajar lunes y miércoles con un grupo, martes y jueves con la otra mitad, viernes todos en línea y los fines de semana se trabajaran con seminarios y esto se replica en las 35 universidades de la Federación de Universidades".



Mattillo Canales afirmó que en la medida de la capacidad de las universidades, se plantea la aplicación de pruebas rápidas a los estudiantes.



"Ojalá pudiéramos hacer un sistema de pruebas rápidas para detectar a los asintomáticos y regresarlos a sus casas, tenemos que ir acoplándonos y poco a poco ir avanzando y acostumbrándonos a las nuevas situaciones ".



Se espera que en un año se logre alcanzar el nivel educativo que los alumnos deberían tener si no se hubiesen suspendido las clases presenciales.