Universidades tienen docentes corruptos y acosadores, constata nuevo libro

El libro “Corrupción académica en la educación superior. Cómo identificarla y cómo hacerle frente”, de Jacqueline del Carmen Longitud Zamora, advierte por casos de docentes de dicho nivel educativo que vulneran los derechos de los estudiantes.La obra, presentada en la Feria Internacional del Libro Universitario 2022, exhibe el intercambio de dinero o relaciones sexuales por calificaciones, acoso sexual, apropiación de trabajos, la falta del perfil académico para impartir clases, entre otros.Además, la falta de denuncias es porque estudiantes no ven un cambio pese a proceder, puesto que entre los docentes se protegen entre sí.Acompañada de Ignacio Quepons Ramírez e Irving Uriel López, la autora y docente de la Facultad de Derecho de la UV, planteó su libro como un estudio que propone aclarar los conceptos de corrupción y corrupción académica, justificar los sentidos que le son propios y formular una manera de entender a la corrupción académica en las instituciones de educación superior.El libro concluye con la exposición de un marco de acción mínimo, que trata de algunas recomendaciones para las instituciones universitarias que decidan emprender el control y combate de la corrupción académica, mismo que comprende tanto orientaciones básicas generales como propuestas concretas de acción, que surgen del saber teórico y empírico del problema.Irving Uriel López compartió su pensamiento sobre el título y lo que representa la obra de Longitud Zamora:“Recuerdo que en los primeros borradores la doctora Jacqueline me dijo que el título tentativo era eso, la muerte de la educación superior y me parece que aunque era un título un tanto grotesco lo cierto es que refleja aquello que las prácticas de corrupción inciden dentro del derecho a la educación superior, vista a la educación superior comoun auténtico derecho humano que todas las autoridades incluidas las instituciones de educación superior tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar”.El libro nace de una frase que López resaltó cómo el espíritu de la obra.“’A mis buenos maestros que sin saberlo sembraron hace mucho tiempo la semilla de este libro, a mis malos maestros que me dieron la fuerza para escribirlo’, me parece que es el espíritu que involucra el documento en su totalidad y aborda varias cosas. La importancia de todo esto es plantar la semilla para que ustedes vayan y aborden el trabajo como eventualmente me identifique yo”.Por su parte, Quepons Ramírez describió la obra como “un esfuerzo valiente y necesario que pone la investigación humanística de corte interdisciplinario con una clara vocación ética al servicio y desarrollo de una universidad pública de cara a los retos sociales del presente”.A los presentes, el libro de la editorial de la Universidad Veracruzana se les brindó de manera gratuita, sin embargo, la autora señaló que está disponible en línea también gratis para todos los interesados.