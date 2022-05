Universitaria perdió su cartera en Xalapa; pide ayuda para recuperarla

Buenas tardes:Les vengo a pedir su ayuda, ya que el día de ayer viernes 6 de mayo perdí mi cartera entre las 21:30 a 22:30 horas. No puedo decir bien en qué punto se me extravió, fue por distraída pero estuve en la plaza Andador Encanto, junto a Plaza Crystal, Pizza Hut frente a Plaza Urban Center y Xalapeño Pepper de Jardines de Xalapa; fue en ese tramo en que me trasladé de un lugar a otro.Lleva mis tarjetas (Mercado pago, Banorte e INE) y dinero en efectivo, ese dinero estaba destinado para mi universidad. Por favor, si alguien sabe o podría ayudarme compartiendo se lo agradecería mucho, hoy por mí mañana por ustedes.Las tarjetas están a nombre de Paola de la Cruz Morales; la cartera es como la foto que les adjunto, es de referencia pero en color rosa y con fresas.Si alguien la encuentra, favor de comunicarse al número 228 403 01 60.Muchas gracias por el apoyo.