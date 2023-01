Universitarios de Xalapa colectan apoyos para refugio de animales, en Parque Juárez

Jóvenes universitarios de la carrera de comunicación en la Universidad de Xalapa, llevaron a cabo este domingo una colecta de alimento y artículos para perros del Refugio “Naricitas Frías” que alberga a 150 perritos en Xalapa, Banderilla y San Marcos, pues aseguran que existe una falta de visibilidad en cuanto al abandono de animales en Xalapa.“El apoyo hacia los animales de la calle, específicamente hacia albergues, no es muy visibilizado, entonces muchas personas allá hacen la labor de tener un espacio para cuidar a estos animalitos en situación de calle”, comentó Peniel Anahí Hernández, integrante de este grupo de jóvenes que también conforman la revista electrónica Xalli.Asimismo, comentó que no hay mucha cultura por parte de la ciudadanía que no busca informarse acerca de estos lugares en pro de los animales en situación de abandono.“Yo pienso qué hay muchas problemáticas sociales, pero las personas casi no se interesan en investigar los albergues qué hay, mucho menos en hacer donaciones, a excepción de cuando se hacen este tipo de eventos”.La estudiante lamentó la falta de visibilidad ante esta problemática; “al final de cuentas creo que donar comida y eso no sería una solución pero por lo menos aportamos un granito de arena”.Este grupo conformado por 17 jóvenes se encontrará el día de hoy en el parque Juárez de la ciudad de Xalapa llevando a cabo esta colecta de donaciones hasta las 16:00 horas, recibiendo desde alimento para mascotas, productos de limpieza, desparasitantes, entre otros. También se encontrarán recolectando donaciones en la Universidad de Xalapa este 18 de enero.