Unos 360 mil adultos mayores de Veracruz siguen sin vacuna antiCOVID

El delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, confirmó que alrededor del 30 por ciento de los adultos mayores en Veracruz todavía no se han vacunado contra el COVID-19.



Huerta Ladrón de Guevara detalló que en la entidad la población adulta mayor se calcula en alrededor de un millón 200 mil ciudadanos y han sido vacunados alrededor del 70 por ciento. Es decir, unas 360 mil personas de este sector no se han inmunizado.



Añadió que para el rango de 50 a 59 años en la entidad hay alrededor de 900 mil ciudadanos y el porcentaje de vacunados para este sector sería mayor al 70 por ciento, aunque no hay un dato preciso hasta la fecha.



En entrevista, el funcionario federal refirió que la Secretaría de Salud se prepara para la vacunación a la población de entre 40 a 49 años en Veracruz, ello como parte de la estrategia nacional.



Al respecto, reiteró que los adultos mayores y personas adultas de 50 a 59 años que no se vacunaron en las etapas que les correspondían podrían hacerlo en las próximas semanas.



Huerta Ladrón de Guevara informó que, si bien todavía no se tiene un estimado de la cantidad de adultos de 40 a 49 años, lo importante es que estos puedan registrarse en el portal habilitado para ello y obtener un folio.



Indicó que, si bien esto no supone un lugar preferente, sí es una manifestación de voluntad del adulto para llevar a cabo el proceso.



“Por eso en la estrategia además de sumar a las mujeres embarazadas de más de 7 semanas de gestación y mayores de 18 años lo que estamos buscando también es lo que le llamamos el arrastre, es decir, que quienes faltaron también se vacunen”.



Reiteró que dicha estrategia consiste en que, si algún adulto mayor o personas de entre 50 a 59 años no tuvieron la oportunidad de vacunarse en el momento que le tocó a la población a la que pertenecen, lo pueden hacer en estas nuevas jornadas.



Agregó que ahora para el proceso de vacunación se pusieron en marcha los macrocentros distribuidos a lo largo y ancho del territorio, enfocados principalmente a las comunidades rurales y grandes ciudades.



En este caso, dijo, ha habido gran participación de la población para acudir a estos, pues de al menos 150 mil personas esperadas, llegan incluso hasta 130 mil, por lo que pueden considerarse un éxito.



“Han sido positivos; la verdad es que el primer tramo que vacunamos, de 150 mil gentes nos llegaron más de 130 mil. Es muy elevado el número; estamos viendo muy abarrotados los lugares”, dijo.