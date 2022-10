UPN Coatzacoalcos está al tope, urge infraestructura para ampliar matrícula

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Coatzacoalcos cuenta con una matrícula de 228 alumnos de la carrera de pedagogía, toda vez que le falta infraestructura para poder aceptar a más aspirantes a maestros.Carolina Martínez Osti, sub directora del plantel, destacó que la demanda de interesados en estudiar la carrera es muy grande; sin embargo, tienen que rechazar a por lo menos 100 alumnos pues no tienen espacio para que más puedan entrar a las aulas."Actualmente tenemos una demanda grande, carecemos de infraestructura para acoger a alumnos de la región, tenemos 228 alumnos de pedagogía, en la maestría en educación básica tenemos 18 alumnos, además 7 alumnos del MET, pero no podemos recibir más alumnos, no contamos con más salones", abundó.Dijo que actualmente tienen 12 grupos para pedagogía que están en su tope máximo de alumnado, aunque en el caso de la maestría sí pueden recibir más.En este sentido reconoció que les interesa recibir más apoyo de parte de autoridades educativas para poder tener más salones y así ampliar su matrícula, añadió que eso es lo único que los detiene.Hay que recordar que, en el mes de agosto, el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García anunció que Coatzacoalcos contará con una Escuela Normal para la formación de maestros. Se trata de un proyecto en el que se invertirán 10 millones de pesos en una primera fase para la terracería y edificación de las primeras aulas.