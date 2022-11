Urge cambio radical en INE, el pueblo quiere Reforma Electoral: Cuitláhuac

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, criticó que el INE haya ocultado los resultados de una encuesta que demuestra el apoyo de la ciudadanía para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas mediante una reforma electoral.El mandatario se refirió a los datos presentados este jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien leyó los resultados del sondeo y afirmó que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, daba “pena ajena” por intentar ocultar la información.“Quiero hacer un posicionamiento importante porque un servidor considera muy lamentable que se haya ocultado la información del Instituto Nacional Electoral que realizó una encuesta y porque le era adversa la ocultó.“Decidió que no se debió publicar (…), el Presidente hizo alusión hoy a eso (…). Nosotros surgimos de una elección aquí en Veracruz y hemos estado cuestionando de manera continua que debe de existir un cambio radical en este Instituto; el gasto es muy grande y lo que habíamos solicitado coincide con lo que la población opina”, dijo el Gobernador.García Jiménez destacó que el sondeo “no era patito” y de serlo los consejeros deberían de presentar su renuncia.“¿Destinan dinero a una encuesta ‘patito’?; es lo que quería yo preguntar públicamente al INE. Le pregunto a los consejeros, ¿el INE hace encuestas ‘patito’?, no creo. Esta encuesta no creo que las haga así, me anticipo a la respuesta.“Si dicen que sí, entonces tienen que renunciar los consejeros del INE, tienen que renunciar si hacen encuestas ‘patito’. Y como no creo que vayan a renunciar, porque van a decir que no es encuesta ‘patito’, entonces tienen que apechugar la verdad. El pueblo está a favor de la iniciativa que envió el Presidente al Congreso de la Unión”, mencionó.El Ejecutivo estatal destacó que el 93 por ciento de los ciudadanos encuestados se manifestaron a favor de reducir las prerrogativas a partidos políticos; el 87 por ciento dijo estar a favor de recortar diputaciones y senadurías, y el 74 por ciento por reducir el presupuesto al INE.Además, el 78 por ciento se dijo a favor de que consejeros y magistrados sean elegidos por la ciudadanía; el 68 por ciento por ampliar el uso del voto electrónico; el 53 por ciento a favor de desaparecer los institutos electorales locales y el 52 por ciento por sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas mediante una reforma electoral.