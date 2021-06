Urge capacitación a servidores públicos sobre los derechos del sector LGBTTTI

Debido a que se continúan presentando violaciones a los derechos humanos y garantías de los integrantes del sector LGBTTTI por parte de servidores públicos y principalmente policías, urge que haya una capacitación a éstos, indicó Carolina Vázquez Dector, presidenta del Colectivo Igualdad Orizaba.



Explicó que antes de la pandemia recibieron una queja de unas chicas que fueron prácticamente echadas del Paseo del Río Orizaba por presuntas faltas a la moral por el hecho de ir tomadas de la mano.



Indicó que lamentablemente por situaciones como esta muchas parejas de hombres y mujeres tienen el temor de expresarse su afecto de manera pública cuando no es un delito hacerlo, mucho menos tomarse de la mano.



Comentó que luego de recibir esa queja se pusieron a trabajar y junto con compañeros de Xalapa armaron un proyecto para dar capacitación a los servidores públicos, pero empezó el problema de la pandemia y tuvieron que detener todo.



Agregó que ahora que se están retomando actividades, ese es uno de los pendientes que tienen para trabajar ese aspecto de respeto a los derechos humanos y la no discriminación.



Mencionó que, si bien en comparación con el año pasado se ve un poco de avance en el tema de la inclusión y no discriminación, aún falta mucho por trabajar con la sociedad y los servidores públicos, en especial las policías.