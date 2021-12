Urge dinero para Institutos Municipales de las Mujeres

El presupuesto para atención a mujeres se redujo casi un 50 por ciento, lamentó la directora del Instituto Municipal de las Mujeres en la ciudad de Veracruz, Blanca Aquino, lo cual deja a las víctimas de violencia indefensas ante la falta de recursos para continuar con los programas de protección.Aseveró que con este panorama el mensaje a las mujeres es aguantar agresiones y recluirse en casa.Aquino advirtió que sin presupuestos, los institutos municipales no tienen margen para implementar acciones de protección y prevención.“Pésimo, prácticamente nos dejan indefensas, nos dejan indefensas como diciendo: cuídense ustedes. Prácticamente nos mandan a la casa a ser amas de casas, a portarnos bien, a aguantar golpes, a aguantar todas las violencias y no es por ahí, las violencias existen. No hay presupuesto para los institutos, cómo nos exigen que ya no haya feminicidios, que no haya desapariciones de mujeres, cómo, tiene que haber voluntad política y presupuesto”, dijo.Resaltó que al recortar partidas para áreas como salud y seguridad, se está dando un golpe fuerte a los programas de protección de las mujeres.“Casi el 50 por ciento (de presupuesto) las violencias avanzan muchas cosas, abarca seguridad, refugio, a salud, prácticamente nos quitaron todo, le quitas a salud, cómo atienden a niñas con embarazo adolescente, le quitas a refugios, cómo construyen espacios para mujeres, le quitas a seguridad y prácticamente quitas los rondines”.La titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz quien repetirá en la próxima administración, reprochó a los diputados locales no dar la importancia de atención a víctimas, aún cuando Veracruz tiene dos alertas de género.