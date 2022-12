Urge reglamento contra maltrato animal en Coatzacoalcos

Será el viernes 16 de diciembre cuando protectores de animales y autoridades municipales se reúnan para revisar el proyecto de reglamento animal para Coatzacoalcos.Debido a que en la ciudad no existe un reglamento municipal que se pueda aplicar en caso de algún abuso a perros, gatos y demás mascotas, animalistas han insistido en que el tema se atienda con urgencia.Miriam Hernández, animalista, expuso que el hecho de que no haya un reglamento no significa que no se tenga que aplicar la Ley."Se va a trabajar para leer el proyecto de reglamento que tienen, que quede claro que no hay un reglamento actualizado, ni vigente y se empezará a trabajar con el que tienen de proyecto y vamos a participar gente de campo que conocemos el tema, con base en ello quedó claro que el hecho de que no se tenga un reglamento no se debe aplicar la Ley y pues vamos a seguir en nuestra lucha", dijo.Por su parte, Carlos Anaya, quien también lucha por los derechos de las mascotas, mencionó que es necesario que haya sanciones en contra de aquellos que maltratan a los animales, pues justamente por no existir, es que la gente sigue cometiendo estos agravios."No pudimos hablar con el presidente municipal como nos había prometido, pero mandó a gente de gobernación, quedamos que el viernes será la reunión en forma. Debe haber sanciones económicas, multas, castigos de prisión porque el maltrato animal es un delito y si no hay sanciones la gente lo ve normal", dijo.Miriam Hernández insistió que tal como establece la Ley, la parte administrativa le corresponde al Ayuntamiento, por ser preventivo, además tienen la obligación de hacer visitas y verificar cada uno de los reportes hechos por la ciudadanía."No se trata de dejar al animal a la suerte, debe entrar la autoridad, vamos a trabajar en que así sea, que haya multas y sanciones y por eso la reunión del viernes es importante porque va a participar gente del jurídico y de la Policía Municipal y todos los que deben estar involucrados en el tema del reglamento", expuso.De la trifulca ocurrida el fin de semana durante una manifestación "pacífica" que se salió de control y terminó en golpes entre manifestantes y autoridades municipales, Carlos Anaya lamentó la situación y confirmó que fueron ignorados."Al querer tener acercamiento nos ignoraron totalmente, gente nos retiró y agredieron a personas mayores y mujeres, nos quitaron cartulinas, empujaron a las personas, ellos comenzaron la agresión, no fue nuestra intención, nos defendimos y protegimos a quienes nos acompañaban", señaló.A su vez, Miriam puntualizó que si la autoridad hiciera su trabajo no habría porqué hacer manifestaciones.