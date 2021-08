Buena tarde.



Me gustaría que me ayudarán publicando que llevamos 5 días sin agua en la comunidad La Laguna perteneciente al municipio de Coatepec.



Los habitantes estamos realmente desesperados por no tener este servicio el cual es una necesidad.



Queremos hacer un llamado al presidente municipal para haga algo por resolver esta problemática.



Muchas gracias por el apoyo y la atención.