Urgen a crear organismo nacional que apoye a cafetaleros

Productores cafetaleros solicitaron la creación de un órgano nacional para atender los problemas de dicho sector, pues comentaron que actualmente no existe ninguna institución que los respalde.



De acuerdo con Cirio Ruiz González, presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec, en el 2018 se anunció la creación del Instituto Veracruzano del Café, proyecto que nunca se concretó pero que no cubriría las necesidades que persisten en el gremio.



"Esto fue una buena iniciativa pero no suficiente, era muy limitada y los productores estamos en todo el país. No sirve de mucho hacer una figura estatal. Este proyecto de quedó en el tintero pero no sirve de mucho. Tiene que ser nacional".



Esta organismo, dijo, podría ser de gran beneficio para los pequeños productores, quienes se ven en desventaja ante las grandes compañías.



Señaló que es necesario una iniciativa impulsada por las tres organizaciones nacionales más importantes de cafeticultores, para que sea el presidente Andrés Manuel López Obrador quien por decreto lo autorice.



Previo a una reunión en Palacio de Gobierno, donde se presentarían sus inquietudes y exigencias, los cafeticultores repartieron café a los transeúntes.



"La sociedad no debe soltar estos temas porque atrás de esto hay una cuestión humana y cultural. No hay un control ni voluntad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de tener una página para que a diario nos digan cómo van las cosechas, ventas, precio, el clima", finalizó.