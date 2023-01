Urgen a la Fiscalía agilizar localización de 7 habitantes de Las Vigas

Guadalupe Zavaleta Jiménez, originaria de Las Vigas de Ramírez, se manifestó en Plaza Lerdo de Xalapa para exigir a las autoridades agilizar la búsqueda de su padre, José Zavaleta Hernández, quien fue visto por última vez en aquel municipio el 27 de julio de 2022.“Hasta ahorita la Fiscalía solamente ha avanzado con la investigación de la sabana de llamadas y eso no están completas, por lo cual hago esto para presionar un poquito y que se sepa algo de ellos. No hay mayor información”, mencionó.Refirió que su padre habría desaparecido junto con su patrón y otros 5 compañeros de trabajo, quienes laboraban como choferes y que se perdieron en el camino rumbo a Cancún, Quintana Roo.“Todos somos de bajos recursos. Realmente el único que tenía el dinero era el patrón. Por eso nosotros pedimos por la localización de ellos”, comentó Zavaleta Ramírez, quien detalló que su padre estaría próximo a cumplir 49 años.Detalló que los 7 transportaban maquinaria pesada al momento de su desaparición y añadió que hasta la fecha los automóviles en los que se transportaban tampoco han aparecido.La hija del desaparecido afirmó que las autoridades y Fiscalía sólo han dicho que están trabajando en su búsqueda; sin embargo, recriminó que no hay a la fecha un avance en la investigación ni en la localización de los desaparecidos.“Hemos tratado de investigar porque nosotros no tenemos gran posibilidad, no conocemos a nadie, no tenemos recursos. Sin embargo, con lo poco que nosotros podíamos investigar a nuestra posibilidad creemos que el secuestro fue por el patrón, porque él era el que podía aportar. Si los desaparecieron fue por él”.Zavaleta Ramírez señaló que según las últimas ubicaciones que los desaparecidos estaban en Actopan, mientras que ahora señalan las autoridades habrían sido en Banderilla, lugar de dónde supuestamente era proveniente el patrón.