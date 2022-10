Urgen a regular agentes inmobiliarios en Veracruz

Los de Veracruz insisten en la urgencia de la actualización de la Ley Inmobiliaria de Veracruz, así como el cambio al reglamento para regular quiénes son intermediarios en la compra, renta y venta de propiedades.Ante esta demanda, el diputado local Jaime de la Garza señaló que a propuesta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y de Asesores Inmobiliarios de México A.C., se presentará desde el Congreso Local, una iniciativa en donde se contempla la creando el Padrón Único de Profesionales Inmobiliarios.“Básicamente lo que se busca es acabar con el coyotaje, con el tercero que se haga el trato directo entre una institución financiera y el cliente final, que no haya un intermediario que no sepa de leyes, de impuestos, que muchas veces les genera problemas a los ciudadanos. No hay un consejo, no hay personas que estén registradas en que una persona pueda vender una propiedad a través de un tercero, no está regulado, y cualquier persona que se levante con ganas de vender un inmueble hoy puede hacerlo”, explicó.En esta iniciativa, también se busca que sea la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado y no la Secretaria de Gobierno, la que se encargue de otorgar la licencia para la práctica de los asesores inmobiliarios.“No podemos cambiar el reglamento porque eso le corresponde al ejecutivo, más sin embargo, lo que sí podemos hacer es un proyecto de ley para hacer una iniciativa en donde le solicitamos al ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado que volteé a ver este reglamento”.La demanda es que exista mayor certeza de los trámites que actualmente se realizan sin una verdadera regulación y que pone en riesgo el patrimonio de los veracruzanos.