Urgen a SSP proteger Consejos Municipales de OPLE ante violencia

Los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Mabel Aseret Hernández Meneses y Roberto López Pérez, exigieron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindar seguridad “urgente” a por lo menos siete Consejos Municipales, ante los hechos violentos o eventuales sucesos que se pudieran generarse previo a los cómputos de este miércoles.



Al intervenir durante la discusión del proyecto por el que atrajo el cómputo del municipio de Santiago Tuxtla para ser llevado a cabo en Xalapa, la consejera expuso que el Consejo Municipal de Filomeno Mata estaba tomado por personas violentas.



“Está la gente atrapada, es urgente, es urgente que llegue seguridad, yo sé que se ha pedido, pero en muchas ocasiones se ha pedido y no hemos obtenido respuesta, así que exijo por parte de Seguridad Pública que se envíe inmediatamente ayuda a esas personas porque está en riesgo su integridad”, expresó Hernández Meneses.



Entre tanto, López Pérez condenó los actos de presión y de violencia que se están dando en Atzacan, Rafael Delgado, Ixhuatlancillo, Aquila, Coxquihui, Tlacolulan, y ahora el que citó su homóloga.



Por ello dijo que ante la participación de 3 millones 393 mil 456 veracruzanos en las urnas el pasado domingo, las autoridades competentes estatales y federales tienen la obligación de garantizar la seguridad pública para que se haga cumplir el voto público.



“Deben actuar en consecuencia y no nada más para proteger el voto público, para proteger lo más importante que tenemos como sociedad: la integridad y la vida humana de los integrantes de los 242 órganos desconcentrados. Hago un llamado de nueva cuenta, enérgico y respetuoso, para que garanticen la seguridad en un momento fundamental en todo el estado de Veracruz”, externó.



El consejero del OPLE recordó que esta tarde los órganos desconcentrados llevarán una reunión previa y una sesión extraordinaria para determinar los escenarios de los cómputos definitivos de las elecciones ayuntamientos y definitivos.



“Es un momento oportuno, prudente y puntual para que las autoridades competentes federales y locales actúen en consecuencia y no haya actos que lamentar”, reiteró al coincidir con su compañera que de manera reitera se han remitido solicitudes de vigilancia a las instancias, pero no todos han sido atendidos.



“Tenemos consejos que están rodeados, presionados y amenazados, incluso por simpatizantes. Somos corresponsables de garantizar esa tranquilidad que reclama el pueblo de Veracruz, que necesita la democracia para continuar su viabilidad, la democracia se debilita con la violencia, estamos a tiempo”, concluyó.