Urgen a STPS atender toma de Ingenio La Gloria, en Úrsulo Galvan

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe trabajar en la liberación del Ingenio La Gloria, ubicado en Úrsulo Galvan y que está tomado desde el pasado 31 de agosto; de lo contrario, se pondrá en riesgo la producción de alcohol para hacer gel antibacterial y la zafra de diciembre.



Al respecto, el gerente general del ingenio, Gerardo Hernández Cárdenas, aseguró que no hay justificación para que trabajadores sindicalizados tengan tomado el lugar, pues se han cumplido con todos los pagos que mandata la ley, aunque ellos alegan que la empresa tiene deudas por el monto de 20 millones de pesos.



"Que usen las vías legales para ello, ya que están haciendo un daño muy grande a quienes laboran ahí y a productores de caña. (...) No hemos podido entregar los créditos al campo para las labores de cosecha de caña y el corte previsto de la misma para diciembre. El reparto de utilidades correspondiente al 2019 fue pagado en tiempo y forma y fue superior en un 20 por ciento al 2018 pero ellos solicitan un complemento de 20 millones de pesos", dijo.



Hernández Cárdenas mencionó que este ingenio tiene la capacidad de producir 150 mil litros diarios de alcohol de caña para gel antibacterial, por lo que desde que inició el paro se ha dejado de producir un aproximado de 2 millones 250 mil litros de alcohol, ya que los empleados quejosos dejaron de permitir la producción de este líquido desde el 15 de agosto.



Respecto a la producción de azúcar, Hernández Cárdenas insistió en que es necesario liberar de inmediato esta factoría, de lo contrario podrían no hacer cosecha de caña ni tampoco zafra, lo que afectaría a más de 7 mil productores de municipios como Úrsulo Galván, Actopan, Puente Nacional, Paso de Ovejas, Tierra Blanca, La Antigua y Emiliano Zapata.



Recordó que este ingenio tiene la capacidad de procesar 12 mil 500 toneladas de caña por día, por lo que derivado de esta toma del recinto azucarero la producción de este endulzante también está detenida.