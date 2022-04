Urgen al Congreso legislar y aprobar matrimonio igualitario en Veracruz

Un millón y medio de personas que forman parte de la comunidad LGBT+ resultarían beneficiadas si la iniciativa de modificación al artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz se aprueba, pues con ello podría permitirse el matrimonio igualitario en la entidad.Luis Geovani Pérez, del colectivo Ambient-Tales de Coatzacoalcos, destacó que el tema es una deuda histórica que tiene el Congreso del Estado con la comunidad y que tiene años sin ser prioridad.Recordó que 25 Estados de la República Mexicana lo han aprobado y dijo que sería una lástima que Veracruz pueda ser de los últimos en hacerlo."Es el diputado Ramón Díaz Ávila quien presentará la iniciativa, la mayoría que debe aprobarla y que siempre ha dicho que está a favor de la comunidad pues realmente haga lo que tiene que hacer con base en las leyes porque siempre se basan en prejuicios y en cosas que no tienen relevancia en cuestiones de leyes. Sería una vergüenza a nivel nacional que fuéramos el último Estado en aprobar algo que a la comunidad LGBT le corresponde, los derechos son para todas las personas y no se vale que en Veracruz estemos en los últimos lugares", externó.Pidió al Congreso no tener miedo pues recordó que el Estado debe ser laico y aprobarlo tal como lo han hecho otras entidades que son más recatadas que ésta."Más de 100 mil personas de la comunidad serían beneficiadas, se debe aprobar la iniciativa. Al tener leyes y políticas públicas a favor de la comunidad se verían beneficiadas todas las personas. Esto debió ser aprobado desde hace muchísimo tiempo", indicó.Luis Geovani lamentó que las parejas de la comunidad tengan que seguir haciendo tantos trámites para poder unirse.Actualmente, dijo, no hay estadistica de cuántas parejas quieren casarse.