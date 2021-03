Urgen ayuda para localizar a Rocío; Fiscalía tarda en reaccionar

Familiares de Rocío Juárez Moreno, a quien vieron por última vez la mañana de este miércoles en Martínez de la Torre, acusaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de actuar con “lentitud” ante la denuncia de su desaparición, pese a reconocerse que las primeras horas son cruciales para dar con su ubicación.



En entrevista telefónica, Merleth Iris Juárez Moreno, hermana de la mujer de 39 años de edad, señaló que ayer a las 10 de la noche, interpusieron la denuncia ante la fiscal segunda, Ana Beatriz Ruiz Rodríguez, de la Subunidad de Procuración de Justicia de Martínez de la Torre, del Noveno Distrito Judicial con sede en Misantla; sin embargo, afirmó que no se han llevado a cabo las diligencias para recabar información, videos o testimonios que permitan localizarla.



“Apenas me están comentando que van a ir a buscarlas, que apenas están viendo donde fue el lugar de los hechos, apenas fueron a ver la casa de mi hermana. Me levantaron la denuncia, anoche la presentamos, nosotros para agilizar el proceso dijimos que nos dieran los oficios para entregarlos (a la Policía Ministerial) para que fuera más rápido y ni así”, reprochó.



En este sentido, insistió que la respuesta que tienen de parque de la FGE, es que no saben nada y que están en las averiguaciones.



“La Fiscalía le echa la bolita a la Policía Municipal, la Policía Municipal a la Ministerial y así nos están llevando y creo que son horas cruciales para salvaguardar la vida de mi hermana”.



Juárez Moreno apuntó que la Comisión Estatal de Búsqueda y Rescate ya emitió la alerta de desaparición de su hermana con los datos y características física de ella “y no sé qué está esperando la Fiscalía, acabo de salir de ahí y no me dan señal de qué va a proceder, ni nada”.



De igual forma, dijo que le sugirió a la funcionaria ministerial que le tomó la denuncia, que ordenara filtros de control en las salidas de la ciudad pero su respuesta fue negativa. “Me contestó que eso se hubiera hecho ayer (…) ellos dicen que hay protocolos que se deben seguir pero no nos dicen el cómo. Les he preguntado a dónde me dirijo, qué hago pero no hay respuesta de su parte”.



Tras un día y seis horas sin saber de su familiar, añadió que al momento de la desaparición (aproximadamente a las 8:30 de la mañana de ayer miércoles 10 de marzo), ella se encontraba con una de sus dos hijas, que aunque padece de una discapacidad, reconoció a la persona que se llevó a su mamá, algo a lo que la Fiscalía no le dio importancia, dada su condición.



“Mi sobrina reconoció a la persona que se llevó a mi hermana, le dimos el nombre, el número de teléfono (a la Fiscal) y no ha sido llamado a declarar. Solamente le han llamado como diciendo: ¿oye, la viste?, ¿No la viste?, ah bueno. La Fiscalía no lo ha tomado esto como un dato muy serio, no sé si es porque viene de una persona con discapacidad”, puntualizó.



Agregó que la joven dijo el apodo de la persona que presumiblemente está implicada en la desaparición de Rocío y luego de buscar sus fotos en Facebook, ratificó que sí era quien se había llevado a su madre.



“No sé qué más hacer, hemos tocado puertas por todos lados”, indicó finalmente y en medio de la desesperación por no saber de su hermana y ante la nula acción de la FGE.