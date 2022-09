Urgen construir puente alterno al “Puente del Diablo”, en Coatepec

Cañeros, ciudadanos y autoridades municipales demandaron la construcción de un nuevo puente alterno al “Puente del Diablo”, en la localidad de Puerto Rico, en Coatepec, ante el temor de un desplome.“Algún día va a haber un accidente y se van a lamentar; algunos han llegado hasta 120 -kilómetros por hora de velocidad- y ha habido muchos (choques por) alcance”, señaló en entrevista Luis Colorado Jiménez, habitante de la zona.Sostuvo que la toda la carretera se ha estado deslavando con las lluvias que se registran en las últimas semanas y no recibe buen mantenimiento.“Por eso le pedimos al Gobernador, a las autoridades del municipio que apoyen; muchos no tenemos la precaución de pasar despacio”, dijo.El ejidatario alertó que las condiciones de la vía no son adecuadas, máxime que es utilizada para cargas pesadas en las fábricas establecidas en esa zona, además que en noviembre iniciará la temporada de zafra y circularán vehículos de hasta 30 toneladas o más de peso.Adicionalmente, dijo que la circulación de los productores de café y limón es prácticamente permanente, de ahí la necesidad de la nueva vía de comunicación.“Se incrementa y es un material que no es eterno y algún día se va a romper el puente porque nada más está sobrepuesto”, dijo.El hombre de 72 años enfatizó que las vías alternas al puente también se encuentran en malas condiciones, pues en su mayoría son terracería.Dijo que el proyecto debería también contemplar el “corte” de las curvas en la vía, pues también son peligrosas para la circulación diaria.“Se salen de la carretera, seguido hay accidentes y antes había muertos”, reiteró.Por su parte, Johny Mario Palafox, agente municipal de Las Lomas, indicó que las autoridades les han señalado que este año todavía será rehabilitado el llamado “puente del diablo”, pero en 2023 aparentemente se construirá uno nuevo.“El proyecto está a unos 100 metros a lado; para acá es la única vía. Cuando llueve se inunda”, señaló.El hombre enunció diversos accidentes a causa de la falta de protectores en zanjas y la alta presencia de baches, principalmente por las noches, con la falta de iluminación.Además, dijo, se han registrado serios deslaves que no han sido atendidos por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).Entre quienes demandan la construcción de la nueva vía, se incluye a habitantes de Tlaltetela, Tuzamapan, Bella Esperanza, Jalcomulco, entre otros.