Urgen donadores de cualquier tipo, de preferencia B+, para paciente en CAE de Xalapa

Se solicitan donadores para Porfirio Huerta Villalpando, internado en el Centro de Alta Especialidad (CAE) de Xalapa.



Se requieren donadores de cualquier tipo, de preferencia B+.



A quien pueda ayudar, sólo se debe acudir al Banco de Sangre en el CAE y dar el nombre de del paciente, esto entre las 7:00 y 17:00 horas.



No obstante, deben cumplirse los siguientes requisitos:



Presentar identificación oficial con fotografía.

Ser mayor de 18 años y menor de 65 años.

Pesar más de 50 kg.

Tener un ayuno de 6 horas. Durante 8 horas no comer lácteos ni huevos.

No haber ingerido bebidas alcohólicas en 48 horas previas a la donación.

No haberse realizado perforaciones, tatuajes ni acupuntura en el último año.

No tener cirugías mayores en los últimos 6 meses.

No estar en periodo de lactancia o embarazo.

No estar bajo ningún tratamiento médico.



Gracias de antemano.