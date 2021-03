Urgen donadores de sangre O+ para menor de 7 años hospitalizada en el CECAN de Xalapa

Hola.



Hace una semana me puse en contacto con ustedes para que me ayudaran a publicar y encontrar donadores para mi hermanita, ella en estos momentos se encuentra internada en el CECAN de Xalapa. Tuvo nuevamente otra recaída, ahora ella tiene otra complicación más; se le detectó agua en sus pulmones.



Agradecería me apoyaran publicando para encontrar donadores, tengo una ficha para el día viernes 12 de marzo, sábado 13 de marzo y domingo 14 de marzo.



Los datos de mi hermanita son los siguientes:



Se llama Jazmín Gerónimo Baruch, tiene 7 años de edad y se encuentra internada en el aislado 1 del área de Pediatría en el CECAN. El grupo sanguíneo que solicitamos únicamente es O positivo, ya que otro tipo de grupo no nos la aceptan.



Los números de contacto son los siguientes:



557 500 3386 o 924 148 6862.



Muchas gracias por su atención y su ayuda.