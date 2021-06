Urgen donadores de sangre para menores con cáncer, en Coatzacoalcos

El banco de sangre del Hospital Regional de Coatzacoalcos atiende a 12 hospitales no solo de la zona, sino incluso de otros estados. De ahí la importancia de que haya gente altruista que done para poder salvar la vida de más personas.



Y es que tan solo en el nosocomio de este puerto se llegan a utilizar hasta 15 bolsas de sangre diarias.



María Juana Escobedo Ramírez jefa de esta área, aseguró que por la pandemia la afluencia de donantes llegó a bajar de 30 a 1 solo donador por día.



Lamentó que a la fecha sigue habiendo gente que cobra por dar su sangre a terceros.



Por otro lado, dijo que ante la falta de donantes, para los tratamientos de niños con cáncer hacen ‘trueques’, es decir a un donante le piden las plaquetas a cambio de los eritrocitos, hemoglobina encargada de transportar oxígeno a todo el cuerpo.



Recordó que las plaquetas le pueden salvar la vida a un niño de oncología pediátrica, toda vez que su cuerpo deja de producirlas.



Actualmente tres niños con cáncer del nosocomio requieren de plaquetas para continuar con su tratamiento.



“Los niños de oncología, es parte de su tratamiento las plaquetas, su cuerpecito ya no produce y le tenemos que ayudar, se le ponen muchas plaquetas”, reveló.



Y es que dijo que un paciente oncológico siempre necesita plaquetas y aunque tienen familiares son de otros municipios, por lo que siempre donan sus padres. Sin embargo, llega un momento en que ya no pueden más y tienen que acudir a otros donadores.



“Tenemos que acudir a otros donadores, y es ahí donde decimos: ‘Oiga, podría usted donar plaquetas, a cambio le doy los eritrocitos hacemos los cambios’. Pero sí hacen falta muchas plaquetas sobre todo para los niños de oncología”, recalcó.



El banco de sangre del hospital regional cuenta con la certificación ISO-9001 versión 2008 sobre el Mejoramiento de Procesos y Procedimientos.