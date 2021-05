Urgen donadores de sangre tipo O+ para paciente del Hospital Civil de Xalapa

Se solicitan donadores de sangre O+ para Lezly Cortés Solís de 16 años de edad, paciente del Hospital Civil, área de maternidad. Se encuentra en un estado muy delicado de salud.



Requisitos para donar:

- Indispensable presentar identificación oficial con fotografía vigente

- Traer el nombre completo del paciente para el que dona

- Estar sano

- Mayor de 18 años y hasta 65 años

- No estar desvelado

- Cenar entre las 8 y 9 de la noche del día anterior a la donación (alimentos ligeros que no incluyan grasa, fritos, huevo ni productos lácteos)

- Pesar más de 50 kg y medir mínimo 1.50 m de estatura

- No haber tomado bebidas alcohólicas en las últimas 48 hrs

- No fumar 3 horas antes de la donación

- No estar embarazada ni amamantando

- Por su propia salud no podrán donar personas con obesidad

- No haber tomado medicamentos en los últimos 3 días

- No haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad

- No haber sido operado en los últimos 6 meses

- No haber donado sangre en los últimos 60 días y 72 horas para plaquetas

- Aseo corporal adecuado (baño) y ropa cómoda

- No practicar relaciones sexuales de riesgo o usar drogas

- Si ha recibido vacunas en el último año, presentar su comprobante de vacunación

- No tener problemas dentales (muelas picadas)

- No manejar el día de la donación

- Tatuajes y perforaciones no menor a un año

- Piercing no menor a un año (si cumple con el tiempo establecido deberá retirarlo 72 hrs. antes de la donación y asear el orificio con agua carbonatada 3 veces al día, previo a la donación)



Favor de comunicarse a alguno de los números siguientes:

22 81 43 66 77

22 84 08 93 54

22 88 46 43 01