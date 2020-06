Urgen donadores de sangre tipo “O” positivo para paciente del Hospital Civil de Xalapa

Al Calor Político:



Se solicitan donadores de sangre tipo O positivo para el paciente Marco Antonio Córdoba Reyes, quien se encuentra en el Hospital Civil de Xalapa en el área de observaciones de urgencias.



Requisitos:



1. Presentar identificación oficial con fotografía vigente (credencial de elector, licencia de manejo, pasaporte).

2. TRAER el nombre completo del paciente para el que dona.

3. Estar sano.

4. Mayor de 18 años y hasta 65 años si está sano.

5. No estar desvelado.

6. Cenar entre las 8 y las 9 de la noche anterior a la donación (consumir alimentos ligeros que no incluyan grasa, fritos, huevo ni productos lácteos).

7. Pesar más de 50 kg y mínimo 1.50 m de estatura.

8. No haber tomado bebidas alcohólicas las últimas 48 horas.

9. No fumar 3 horas antes de la donación.

10. No estar embarazada.

11. Por su propia salud, no podrán donar personas con obesidad.

12. No haber tomado medicamentos en los últimos 3 días.

13. No haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad.

14. No haber sido operado en los últimos 6 meses.

15. No haber donado sangre en los últimos 60 días y 12 horas para plaquetas.

16. Aseo corporal adecuado (baño) y ropa cómoda.

17. No practicar relaciones sexuales de riesgo o usar drogas.

18. Si ha recibido vacunas en los últimos 30 días no podrá donar (presentar su comprobante de vacunación).

19. No tener problemas dentales (muelas picadas).

20. No manejar el día de la donación.

21. Tatuajes y perforaciones no menores a un año

22. Piercing no menor a un años (si cumple con el tiempo establecido deberá retirarlo 72 horas antes de la donación y asear el orificio con agua carbonatada 3 veces al día previo a la donación).



Si alguno de ustedes puede apoyarnos, de ante mano se los agradecemos y Dios los bendiga.