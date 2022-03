Urgen esterilización de masiva de animales callejeros, en Xalapa

El rescatista animal, Rafael Sánchez Casas, pidió al alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, que ordene la realización "urgente" de una campaña de esterilización masiva gratuita o a bajo costo de los perros y gatos en situación de calle.En un oficio dirigido al munícipe y cuyo contenido reiteró en una publicación en Facebook, tras un mes sin recibir respuesta al mismo, indicó que se requieren acciones para atender esta problemática que no sólo afecta a la Capital Veracruzana."Lo que menos necesita esta lamentable realidad son palabras, urgen acciones (...) de las decisiones que tome hoy el lector de esta misiva, dependen tantas vidas, tanto dolor y tanto sufrimiento, que no hay lugar para rodeos", expuso en el escrito en el que señala que tiene 15 años realizando esta actividad.Además, precisó que dos de cada tres animales “domésticos” viven en la calle hoy en México, producto de la reproducción indiscriminada y la tenencia irresponsable."Así que, aunque haya medidas a mediano y largo plazo, todas enfocadas en la educación de la población respecto a la necesidad del cuidado de sus animales domésticos y la adopción de los existentes en lugar de la compra de nuevos nacidos, la única medida para la realidad mexicana es la urgente esterilización masiva gratuita o a bajo costo", puntualizó.En la solicitud dirigida a Ahued Bardahuil manifestó que el inicio de esta tarea alimentará las siguientes, poniendo como ejemplo las campañas que en su momento se hicieron contra la rabia o la poliomielitis, lo que a su decir, "creará toda una nueva cultura de tenencia responsable de animales de compañía"."Prevenir es infinitamente más barato y más sano, que curar. En el asunto de los animales de compañía sin hogar, hace mucho que atacamos infructuosamente las consecuencias y no las causas", refirió.Una vez más reafirmó que "la única tarea verdaderamente trascendente que puede realizar hoy por hoy un Centro de Salud Animal es un programa intensivo, diario, permanente, de esterilización in situ e itinerante, que frene el problema en el origen mismo y vaya creando la conciencia social necesaria, para el éxito a largo plazo".Finalmente criticó a los funcionarios que ocupan "lánguidamente, solamente por los sueldos, los puestos encargados de la tarea", a diferencia según él de los "cientos de ciudadanos obsesionados" con la labor de proteger y apoyar a los animales en situación de calle.