Urgen frenar importación de café de mala calidad por parte de transnacionales

El asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Fernando Celis Callejas, urgió al Gobierno Federal poner "candados" a las importaciones del aromático por parte de las transnacionales, pues dijo que traen granos de mala calidad que impacta en el precio y degradan su consumo natural.Recordó que antes se consumía más el café soluble y posteriormente que surgieron las cafeterías, se favoreció el consumo de tostado y molido, pero con la pandemia de COVID-19 se regresó al consumo del grano procesado, proveniente principalmente de las importaciones de las compañías extranjeras."Se importa café muy barato, (tipo) robusta de precios bajos, se ve que son cafés de baja calidad y la Nestlé los vende mezclados con saborizantes artificiales, con mucha azúcar, eso desplaza (a la producción nacional)", comentó previo a ofrecer la conferencia "Marco Internacional y Nacional de la Cafeticultura en México, retos y Perspectivas", durante la Primera Jornada de informativa "Contexto actual de la Cafeticultura en México", en el Teatro “J.J. Herrera”.Celis Callejas añadió que los grandes consorcios importan más de un millón y medio de sacos de café robusta en verde y 300 mil sacos en soluble, desplazando al café mexicano arábigo y el consumo en tostado y molido, de superior calidad."A nuestro juicio está degradando el consumo de café porque la gente ya empezaba a tomar más café, de mejor calidad, mejor preparado. Ahora por la crisis del COVID y el aumento de los alimentos y gasolina, pues la gente se va por café más barato", lamentó.El asesor de la CNOC y cafeticultor planteó que se revisen las importaciones porque a su decir, no es correcto que se traigan cafés de mala calidad y de muy bajo precio."Es una competencia desleal con los cafés mexicanos. Debería haber candados. Que se vean los requisitos fitosanitarios para que no sea un café dañado y se vean también los precios para que no sea un café de muy mala calidad", reiteró.Fernando Celis precisó que en el país, la comercialización del aromático la controla en un 70 por ciento las transnacionales, lo que implica que el café mexicano se vende a precios menores a como lo cotizan en otros países como Colombia, Guatemala y Costa Rica."Ese café lo venden entre 80 y 90 dólares el quintal, por arriba de la bolsa (de Nueva York), el mexicano se vende en promedio en 42 dólares, arriba de la bolsa. Las compañías dicen que es porque los productores entregan el café más revuelto, o sea, maduros, más verdes, pasados de maduros. Pero ése es el resultado del esquema de compra de las compañías que no pagan la calidad", aseveró.Y es que expuso que la diferencia del pago del saco entre el café "prima lavada" y "altura" es muy poca, lo que desincentiva a los productores a hacer una mejor selección de los granos. "Sólo pagan una diferencia de 80 pesos, cuando la diferencia del café de mayor calidad, el altura contra el prima lavada debería ser de entre 400 y 500 pesos", precisó.