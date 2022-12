Urgen promover legislación para regular adjudicaciones de cobros vía nómina

Urge promover y aprobar una legislación para regular la adjudicación y cobro de créditos de nómina, observó la Coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez.“Esos contratos siguen vigentes, precisamente; estamos como sociedad civil organizada en el seguimiento del ámbito legislativo para lograr construir una ley que resuelva el problema”, dijo.Lo anterior dado que continúan los descuentos a sueldos de burócratas o de pensionados y jubilados, por préstamos contratados con financieras.“No es un asunto nuevo, no es un asunto terminado, no es que no se necesite una ley, sí se necesita, las financieras están operado de algún modo ilegal”.Y recordó que en cuestión de salario, este no se puede ceder en beneficio de terceros.“Y desafortunadamente estas cesiones del salario se lo hacen a la clase trabajadora, maestros, pensionados o personas en una vulnerabilidad agravada”.Por lo anterior, negó que se haya detenido el cobro de descuentos a cuenta de nómina de los salarios de trabajadores y pensionados.“Al final de cuentas cobran un porcentaje sobre la usura y eso es parte del beneficio que obtienen para seguir cobrando a los trabajadores”.