Urgen reparar calles de Mendoza dañadas por introducción de tubería

El presidente de la agrupación civil Alianza Ciudadana, Roberto Huerta Abad, advirtió que las calles y avenidas destrozadas por parte de una empresa contratada por la CAEV para desarrollar una obra en el municipio de Ciudad Mendoza, representa riesgo de que sus habitantes pueden sufrir accidentes o podrían dificultar que reciban apoyo ante una situación de emergencia, pues muchas están en mal estado o cerradas a la circulación vehicular.Demandó al secretario de Gobierno, Erick Cisneros y al titular de la CAEV, Félix Jorge Ladrón de Guevara, que por estos desperfectos se sancione a la empresa constructora a cargo de la obra de introducción de tubería para agua del proyecto “Las Tres Villas”.“Exigimos que se agilicen las labores de mantenimiento a las calles, pues de cara a las festividades decembrinas no hay manera de transitar. Ese fue el compromiso hace dos o tres meses y hoy no hemos visto avance. Sólo abrieron las zanjas pero no las cierran “, señaló.Huerta Abad dijo que a un año se sigue en condiciones deplorables de calles y avenidas, que no hay resultados, pero sí zanjas, baches y escombro, “como si las calles de Mendoza fueran zona de guerra”.Responsabilizó a la dependencia estatal y la constructora ante la posibilidad de un accidente vehicular, caída de un peatón o muerte de un herido o enfermo en su traslado al hospital, al no contar con calles abiertas o en buen estado.