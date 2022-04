Urgen servicio de drenaje en comunidad de Tuxpan

La comunidad de La Mata requiere con prioridad la introducción del sistema de drenaje, pues sin este servicio no se podrá aspirar a contar posteriormente con calles pavimentadas, señaló Martha Laura Zárate Vicencio, agente municipal electa.Indicó que, aun cuando será hasta el 1 de mayo próximo cuando rendirá protesta para el cargo, ya se trabajó en la rehabilitación de dos calles que estaban en malas condiciones, pero quedan al menos otras nueve que necesitan mejoras, detalló.Asimismo, recordó que La Mata es una localidad de pescadores, quienes requieren de diversos apoyos, para lo cual, adelantó, se realizarán gestiones ante distintas instancias de gobierno.“La Mata tiene aproximadamente mil 240 habitantes, de los cuales alrededor del 60% dependen económicamente de la pesca. La problemática de los pescadores es demasiada. No hay subsidio, los apoyos del programa Bienpesca ya no llega desde el año pasado, cada vez va aumentando el precio de la gasolina que utilizan en sus lanchas, pero no tienen apoyos”, recalcó.Zárate Vicencio mencionó que cuando se habla de La Mata se asocia principalmente con el sector restaurantero, pero enfatizó que hay otras actividades que requieren de impulso, para lo cual, concluyó, se trabajará en los próximos 4 años en coordinación con el agente municipal suplente, Salvador Cruz Bautista, restaurantero y promotor cultural.