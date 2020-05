Usar dinero etiquetado para otros fines no está permitido; la Ley es la Ley: ORFIS

“La Ley es la Ley y debe cumplirse”, dijo Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en torno a la posibilidad de flexibilizar la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, en caso de que algunos Alcaldes hayan tomado recursos ya etiquetados para implementar acciones en materia de salud con el fin de atender en sus municipios la emergencia sanitaria a causa de la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19).



Cabe mencionar que entre las irregularidades que señala la ley en el uso de recursos públicos, destacan la transferencia de dinero de un fondo a otro, o utilizar presupuesto ya etiquetado para destinarlo a otras acciones.



Y en la revisión de la Cuenta Pública 2020 se verá reflejado si algunos Ayuntamientos utilizaron recursos ya etiquetados para atender acciones en materia de salud que no estaban presupuestadas.



Al cuestionarle si podría haber flexibilidad en caso de que hubiera esa situación en algunos municipios, reiteró que la Ley se debe cumplir.



No obstante, en favor de esa posibilidad, recordó que el pasado 23 de abril, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Disciplina Financiera en la que se plantea flexibilizar y modificar algunos aspectos para el ejercicio del gasto.



“Yo creo que con la modificación que se propone va a haber esa posibilidad de que (los Alcaldes) puedan ejercer el gasto de otra manera”, por ello, reconoció que sería necesario que la reforma se aprobara de manera inmediata dadas las circunstancias que prevalecen en el país.



“Vamos a estar muy atentos de lo que resuelva la Cámara, pero seguramente será en beneficio de los Ayuntamientos que les permitirá tener la oportunidad de hacer un gasto en materia de salud que a lo mejor no se había considerado y (además) por la rigidez de algunos de los fondos”.



La Auditora General del ORFIS dio a conocer que el próximo 3 de junio se impartirá una conferencia virtual en materia de responsabilidades de los servidores públicos.



Manifestó que estará dirigida a presidentes municipales, síndicos, secretarios, tesorero y contralores internos, con la finalidad de apoyar y aclarar diversas dudas sobre el proceso de fiscalización.



En ese sentido, dijo que este fin de semana González Cobos impartió la conferencia virtual “Fiscalización Municipal, después del COVID-19”, auspiciada por el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM) en el marco del programa Diálogos Virtuales.



Participaron un total de 468 servidores públicos municipales quienes plantearon una serie de preocupaciones e inquietudes que enfrentan en estos momentos, por lo que la próxima conferencia virtual estará dirigida para despegar dudas.