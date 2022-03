Uso incorrecto del FAIS sería desvío de recursos, advierten

Alcaldes que no utilicen correctamente el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) caerán en desvío de recursos, por ello es necesario que estén informados, indicó la directora general de Desarrollo Regional, Cecilia Fernández Garelli, quien también reveló que algunos presidentes municipales han sido víctimas de falsos consultores, los cuales les ofrecen diversos beneficios pero buscan sólo timarlos.En referencia a la mala utilización de los recursos de este fondo por parte de los presidentes municipales, indicó que a lo largo y ancho del país algunos de estos lo usaron para domos, museos de grupos musicales o en lo que ellos consideraron que necesitaba el municipio pero no fue una inversión correcta.La funcionaria recordó que deben de invertirlo en ocho rubros específicos de infraestructura básica como: agua potable, alcantarillado, infraestructura básica en el sector educativo, infraestructura básica en el sector salud, mejoramiento de la vivienda, electrificación, urbanización, por citar."Si no invierten el fondo en rubros que se tienen que invertir, sería considerado desvío de recursos; es grave. Si ellos invierten y no les alcanza el tiempo o por alguna situación tienen algún excedente deben reintegrar y si no lo hacen también eso es desvío de recursos"."Recordemos que es la Auditoría Superior de la Federación el órgano que fiscaliza y determina cuál sería el proceso. Históricamente en Veracruz se han presentado casos de Alcaldes que han utilizado mal el recurso del fondo".Con respecto a los consultores o gestores falsos que buscan a los munícipes para ofrecerles presuntos servicios, explicó: "Siempre los están abordando supuestos gestores, supuestos consultores, quienes les ofrecen servicios referentes al fondo como la aprobación de proyectos, lo cual es totalmente falso porque los recursos del FAIS no se pueden condicionar"."Estos son recursos que provienen de los impuestos que todos pagamos, son aportaciones federales y no tienen que gestionar los recursos pero esos consultores lo que hacen es ofrecer aprobaciones, validaciones, ministraciones onceavas o doceavas pero recordemos que el fondo se ministra por 10 meses nada más".Por ello, dijo que entre más informadas estén las autoridades de los municipios, será menor el número de los que caigan en manos de los falso consultores, incluso dijo que esta práctica del engaño a los munícipes existe desde la creación del fondo."Sabemos que han caído y en Veracruz no tengo el dato ahorita de quiénes pero también se derivaba de que no había un contacto directo en canal abierto entre los municipios y las autoridades".Este lunes, la funcionaria participó en la Jornada de Capacitación a Gobiernos Municipales en el tema del uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2022, la cual se efectuó en el Salón Mirador en Ixtaczoquitlán.