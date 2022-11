Usos y costumbres no justifican la práctica de la pirotecnia: Diócesis de Orizaba

Las tradiciones y costumbres no justifican que la gente use pirotecnia, indicó el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez, pues consideró que la utilización de esta puede causar daño a diversos sectores de la población."Tenemos que recordar que aunque algunos argumentan usos y costumbres, hoy ya no vivimos en una sociedad homogénea donde todos tengan los mismos usos y las mismas costumbres. A esto se agregan algunas situaciones como niños con ciertas condiciones, las mascotas de algunas personas, los enfermos y otro tipo de circunstancias que hacen que resulten incómodas este tipo de prácticas", dijo.Añadió que además de generar incomodidad para algunos, también es una práctica riesgosa para la integridad de la gente, esto por los accidentes que se puedan ocasionar."Creo que la misma sociedad nos invita a una reflexión sobre todo aquello que de repente no abona a la situación de paz, de fraternidad y hermandad".Por ello invitó a todos a analizar cuáles usos y costumbres que generan alegría, convivencia, hermandad, fraternidad y cuáles a la mejor tendrían que ser superados y quizá cambiados por otro tipo de expresiones que también signifiquen gozo."Creo que corresponde a las comunidades hacer este tipo de discernimiento y no solamente repetir prácticas del pasado que en un momento fueron válidas posiblemente, pero que hoy ya no son significativas", dinalizó.