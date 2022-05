Hola:Quiero que me apoyen en reportar el Call Center de CMAS en WhatsApp, no contestan, nos ignoran y llevamos 10 días sin agua en la calle Sinaloa de la colonia Progreso.No contestan los mensajes desde la mañana, no envían pipas de agua, no dan ninguna razón. Sólo ignoran y no es justo que hagan eso.Por favor ayúdennos a denunciar esta mala atención.Mil gracias.