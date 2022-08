Usuarios aplauden nueva línea de autobuses de la ruta Coatza-Minatitlán

Desde esta semana la ruta Coatzacoalcos-Minatitlán cuenta con 25 nuevas unidades que entre sus novedades está el aire acondicionado permanente y cupo limitado.Los camiones son de color violeta y sus chóferes están uniformados, son educados y no suben más pasaje cuando sus asientos ya están ocupados.La tarifa es de 22 pesos y no hay cobros de medio boleto a estudiantes o personas de la tercera edad, esto por el tema de los costos que representa su mantenimiento.Los pasajeros que ya han utilizado su servicio aseguran que el chofer es muy amable, les explica el costo y el objetivo de la sociedad cooperativa Transportes Chacalapa es tener un servicio digno para todos."A mí me gustó mucho usarlo, aquí hace mucho calor la verdad y se padece por las temperaturas, además el mal olor de venir todos juntos sudados", dijo Laura, usuaria del camión violeta.Asimismo, la señora Noemí expresó que aunque no haya descuentos, ella utilizará la línea para su comodidad."Yo pagaría incluso si cobraran más, a mí me duele mucho la cadera y por ir parada en el camión luego me duele más entonces la verdad a me parece muy bien. Hasta que pensaron en las necesidades de quiénes sí queremos usar este tipo de servicio".Los choferes han solicitado a los usuarios cuidar las unidades del servicio, pues con ello se seguirá contando con autobuses de primera.Estos camiones llegan a costar 2 millones de pesos de contado y 3 si son bajo financiamiento.Aunado a ello, utilizan urea pues con la entrada en marcha de la NOM-044 en el 2019, los vehículos nuevos a diésel con peso mayor a 3.8 toneladas deben cumplir con estándares de emisiones Euro VI y Epa 10.Con estos camiones se evitan hasta acosos sexuales pues al no permitir que vaya gente de pie, se erradique que haya quien se pegue de más a las mujeres.En breve se pretende que estas líneas den servicio en más colonias de Minatitlán y Cosoleacaque, además hasta el momento ya se trabaja en Ixhuatlán.