Usuarios, en desacuerdo con solicitud de concesionarios para aumentar pasaje urbano

Usuarios del transporte público rechazan la solicitud de concesionarios de aumentar 2 pesos el costo del pasaje, afirman que el servicio y las condiciones de las unidades no valen más de lo que actualmente pagan por el traslado.



Durante el mes de diciembre la Asociación de Transportistas de Veracruz, anunció que en este año se pediría al Gobierno del Estado ajustar las tarifas que actualmente se mantienen en 9 y 7 pesos con subsidio.



"No vale la pena, es mucho lo que vamos a (gastar); mejor agarro taxi o caminando", señaló Jacqueline Lara.



"Hay camiones que están muy deteriorados, que están muy viejos. Para poder aumentar tienen que estar en buenas condiciones, por lo menos modelos recientes y no viejos", dijo Natalia García.



"Ya es momento que cambien, están en pésimas condiciones", contestó Edith Martínez.



Los más afectados son los estudiantes y quienes necesitan abordar 2 y 4 camiones para trasladarse, por ello, se niegan a pagar más de pasaje.



"Las personas que vivimos más lejos y que tenemos que agarrar más de dos camiones va ser bastante (el gasto) y las unidades están deterioradas", señaló Elizabeth Aguilar.



"Ahorita, como está la situación económica, no hay trabajo y aumentar más", lamentó Mariano Morales.



Los transportistas afirman que desde hace 5 años no se ha realizado aumento al pasaje y con el aumento a los combustibles, el servicio se ha convertido en incosteable.