Los parquímetros del Centro Histórico de Veracruz no operan este 6 de febrero por ser festivo. Sin embargo, usuarios –principalmente turistas– desconocen que el estacionamiento es gratuito y pagan por el espacio.Señalan que no existe información por parte del Ayuntamiento de Veracruz para advertir que no es necesario que paguen en días feriados.Asimismo, resaltan que los letreros de parquímetros no se han actualizado e incluso ya se les borró la información.Anteriormente operaban de lunes a sábado de 8:00 a 20:00, al cambiar a ser administrados por el municipio, los días sábado sólo funcionan hasta las 15:00 horas.Los aparatos no están programados para suspender el servicio, por lo tanto, quienes desconocen las indicaciones hacen el pago y el cajero les cobra de forma normal.