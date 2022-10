Utilidades de aerolínea del Ejército serán para pensiones de militares, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la aerolínea que busca crear su Gobierno estará bajo la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para que “les cueste un poco más” si más adelante se busca privatizarla y adelantó que las utilidades que se tengan de esta aerolínea serán destinadas a las pensiones de los integrantes las Fuerzas Armadas.En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que no es lo mismo quitar y privatizar una empresa pública a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que si está en manos de la SEDENA.Señaló que no es extraño que el Gobierno Federal impulse la creación de una aerolínea pues señaló que en el pasado Mexicana de Aviación y Aeroméxico eran del Gobierno Federal.“Tampoco les extrañe de cómo es que se va tener una empresa pública de aviación, pues se tenían dos. ¿Y por qué va a ser una empresa de la Secretaría de la Defensa? Pues para procurar que haya una custodia, porque le va a costar un poco más –toco madera– si regresan (PRI y PAN). No es lo mismo quitarle y privatizarla como lo hicieron si está en manos de Comunicaciones que si está en las manos de la Defensa Nacional y además que las utilidades van a estar destinadas para las pensiones a los integrantes de las Fuerzas Armadas.“Es proteger bienes de la nación porque estamos haciendo obras con presupuesto público. No queremos que de nuevo se privaticen, como le llamaban, que “se desincorporen” por no ser, según los tecnócratas, empresas estratégicas”, dijo.Este martes, El Universal informó, tras tener acceso a los documentos que filtró el grupo de hackers “Guacamaya”, que la SEDENA trabaja en la creación de una nueva aerolínea que brinde servicios de transporte de pasajeros y de carga con una flotilla de 10 aviones arrendados. También contempla la creación de una empresa turística que administre tres hoteles, dos museos y dos parques ecológicos.