Utilizará SSP redes vecinales para mejorar seguridad en región de Atoyac

Ante la pandemia que prevalece, se están utilizando las redes vecinales con el fin de mejorar la seguridad en los 10 municipios que atiende la delegación de Fortín, dijo Javier Camal González, delegado de Mando Único de Seguridad Pública, quien explicó que esta medida se está aplicando con el fin de cuidar la sana distancia y al mismo tiempo proteger a los elementos policiacos.



Expuso que se está coordinando con la ciudadanía y esas son las instrucciones con el fin de no tener el contacto directo y evitar la proliferación de la pandemia.



Explicó que es como están trabajando en todos y cada uno de los municipios, donde a través de las redes vecinales se están atendiendo las denuncias de sus colonias y actuar en consecuencia.



Reconoció que dentro de la SSP se han presentado casos de COVID-19, dijo que son seres humanos y como tal, pues están tomando las medidas protocolarias. En ese contexto, es como están utilizando la estrategia de las redes vecinales.



Por eso pidió seguir guardando la sana distancia, utilizar el cubrebocas, el gel antibacterial y evitar las conglomeraciones en estas fiestas decembrinas.



Agregó que para estas fiestas guadalupanas se está trabajando en coordinación con el Obispado, sin embargo, comentó que la religiosidad es grande y en ese sentido se está vigilando que cumplan con los protocolos.



No obstante, descartó que vayan a actuar con alguna sanción, ya que ellos como Seguridad Publica lo están haciendo de manera preventiva, como es vigilar y se les pide que después de sus peregrinaciones eviten convivios para que no haya conglomeraciones para que no se dé la proliferación del COVID-19.