Utilizaremos a MORENA para llegar al poder, dice exfuncionario de Playa Vicente

El exdirector de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Playa Vicente, Ramiro Martínez Amezcua, afirmó que “utilizará” los colores del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para llegar al poder en ese municipio.



Y es que su mamá, Olivia Amezcua, figura como la candidata a síndica única por la coalición MORENA-PT-PVEM dentro de la fórmula de Urbano Bautista Martínez, quien va como contendiente a alcalde.



“Aquí sabemos cómo están los morenos, ellos nada más quieren darle a su gente de MORENA, no hay que ser así, hay que llegar y expandir el pin… padrón, no soy de MORENA, ni lo voy a ser, soy Ramiro y el color lo voy a ocupar para llegar a donde tenemos que llegar”, se le escucha decir en una grabación que circula en redes sociales.



Martínez Amezcua afirmó que ya tiene “el acuerdo con él” para llegar a donde tiene que hacerlo, aunque aseguró que los morenistas no lo quieren, “porque saben de donde provengo y les voy a demostrar con hechos, aquí traigo las fotos y videos, soy el único que se sube con la Fuerza Civil”.



Reafirmó que “el color te sirve para llegar hasta ahí pero si te vas a poner a quererle dar nada más al que anda contigo, por eso es que tienen miedo los miados de MORENA”.



El exfuncionario municipal aseveró tener amigos, quienes son los que más le importan, “que un pin… partido político”.



“No les vamos a pelear con el gobierno, ustedes en Playa Vicente, como lo dices tú, ustedes en MORENA son un puto desmadre, todo quieren y todos los que están de MORENA aquí y nos hemos dado cuenta, yo me doy cuenta y es lo que yo les digo”, refrendó el ex funcionario municipal y operador político en la campaña del Morenista Urbano Bautista Martinez.